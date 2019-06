L’Arma compie 205 anni. Poco fa, alle 18, il comandante provinciale Michele Angelo Lorusso ha passato in rassegna i suoi reparti schierati. Un momento solenne nel cortile della caserma di piazza Vittorio Veneto, a cui hanno partecipato oltre ai tanti cittadini, le famiglie dei militari anche le massime autorità alessandrine. Provincia e Comuni erano rappresentati dai relativi gonfaloni.

Un momento importante, che premia il lavoro quotidiano dei carabinieri presenti sul territorio provinciale.



Encomio semplice del comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta concesso al tenente colonnello Giuseppe Di Fonzo, al tenente colonnello Giacomo Tessore, al luogotenente Alfio Musumeci, al luogotenente Michele Brasca, al maresciallo maggiore Stefano Scarino, al maresciallo maggiore Salvatore D’Angelo, al maresciallo capo Luigi Taglienti, al brigadiere Giovanni Caggiano, al vice brigadiere Massimo Tanda, agli appuntati scelti Antonello Albino e Domenico Gallo: hanno disarticolato un sodalizio criminale dedito alla commissione di gravi reati quali estorsione, violenza privata ed incendio doloso. L’operazione si è conclusa con l’arresto di 17 persone e il sequestro di sostanza stupefacente.



Encomio semplice al luogotenente Graziano Del Rio, al maresciallo maggiore Paolo Tonon, al maresciallo capo Davide Palma, al brigadiere Alberto Gardin, agli appuntati Alessio Adelfio e Andrea Laratta: hanno concluso un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 4 chili di droga, all’arresto di 14 persone e a 25 denunce (Alesandria-Asti e Milano, dicembre 2017 - luglio 2018).



Encomio semplice al luogotenente Michele Brasca, al maresciallo maggiore Stefano Scarino, al brigadiere Giovanni Caggiano, al vice brigadiere Massimo Tanda, agli appuntati Antonello Albino e Domenico Gallo: L’indagine relativa a un sequestro di persona a scopo d’estorsione si è concluso con l’arresto di sei extracomunitari (agosto 2017 - aprile 2018).



Encomio semplice al luogotenente Massimo Asinara, al maresciallo maggiore Giulio De Cicco, al maresciallo Francesco Tognoloni, al brigadiere Giovanni Goglione, agli appuntati Stefano Burlando, Antonio Bianco e Andrea Izetta: hanno sgominato un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti composto da 13 persone.



Encomio semplice al tenente colonnello Giacomo Tessore,al luogotenente Alfio Musumeci, al luogotenente Michele Brasca, al maresciallo maggiore Stefano Sarine, al vice brigadiere Massimo Tanda e all’appuntato scelto Domenico Gallo: le loro indagini hanno permesso di assicurare alla giustizia l’autore dell’efferato omicidio della propria madre (Arquata Scrivia, 6 febbraio–6luglio 2018).



Encomio semplice al vice brigadiere Giovanni Anfuso e a Rosario Buscaglia: non hanno esitato ad entrare in un’abitazione in fiamme salvando un’anziana e la sua badante (Mirabello 6 ottobre 2017).



Enomio semplice all’appuntato scelto Stefano Colla e al collega Andrea Traverso: hanno soccorso e salvato un uomo che aveva cercato di impiccarsi (Alessandria, 2 giugno 2018).



Encomio semplice al carabiniere scelto Bianco Gabriele Massaro: con la seguente motivazione: ha salvato una donna che aveva tentato di suicidarsi impiccandosi alla ringhiera (Sardigliano, agosto 2018).



Elogio al capitano Marzia La Piana, comandante Compagnia di Novi: ha scoperto gli autori di un efferato delitto, arrestandone i due responsabili.

Elogio del Comando Operation Inehrent Resolve – Police Task Force Iraq al maresciallo maggiore Alessio Giovacchini: comandante di squadra della training unit di Baghdad della Police Task Force Iraq per l’addestramento delle forze di polizia locali, operando con altissimo senso del dovere, ha fornito concreto contributo nelle attività dell’unità, risultando decisivo per il buon andamento della missione e contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Arma nell’ambito della missione internazionale (Baghdad, agosto 2018 – aprile 2019).